Şırnak’ta Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden "Deprem Şehitleri" için Geylani Camisinde Mevlit-i Şerif okutuldu.

Şırnak’ta Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden "Deprem Şehitleri" için Geylani Camisinde Mevlit-i Şerif okutuldu.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde 6 Şubat’ta iki büyük ve ardından binlerce artçı sarsıntı meydana geldi. Bu depremlerde 45 bin üzeri vatandaş hayatını kaybetti. Birçok ilde deprem şehitleri için Mevlidi Şerif okundu, dualar edildi. Bugün de cuma namazı öncesi Şırnak merkez Geylani Camisinde Mevlit-i Şerif okunup, ardından dualar edildi.