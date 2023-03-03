Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için Bitlis’te mevlit okutuldu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için Bitlis’te mevlit okutuldu.

Tarihi Ulu Camii’nde ‘asrın felaketi’ olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden binlerce vatandaş için din görevlileri tarafından Mevlid-i Şerif okundu. Bitlis Müftüsü Mehmet Faysal Geylani, inşaatlarda demir ve çimentonun hakkı neyse verilmesi gerektiğini belirterek, “Allah depremde vefat eden şehitlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza da acil şifa ihsan eylesin. Milletimizin ve tüm halkımızın başı sağ olsun. Cenab-ı Hak ülkemize ve milletimize birlik, dirlik, beraberlik, kardeşlik ve sabrı cemil ihsan eylesin. Hepimiz çok üzgünümüz ama birlik, dirlik, kardeşlik ve beraberlik duygusu içinde ülkemiz tek bilek ve tek yürek oldu. Deprem bölgesinde o gözler ağladı. Bizde Bitlis’te bütün camilerimizde 2 milyon 900 bin yardım topladık. İl Müftülüğü olarak da 3 tır gıda ve yakacak gönderdik. Halkımızın yardımları devam ediyor. Allah halkımızdan razı olsun. Çok güzel bir duyarlılık gösterdi. Depremin acısını Bitlisliler olarak paylaşıyoruz. İlimizdeki depremzede kardeşlerimizi de hane halkı olarak biliyoruz. Çünkü biz biriz, beraberiz ve kardeşiz. Bu kardeşlik duyguları içinde bu acıyı paylaşıyoruz” diye konuştu.

Bu gibi afetlere karşı tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini anlatan Geylani, "Bu tedbirde büyük kusurlar işliyoruz. İnşaatlarda demir ve çimentonun hakkı neyse vermemiz lazım. Tedbiri alarak bu şekildeki musibetlere karşı görevimizi yerine getirmemiz lazım. Aksi takdirde bundan hepimiz sorumluyuz. Tedbirleri alırsak inşallah bu acılarla bir daha karşılaşmayız. Ülkemizin başı sağ olsun” dedi.