Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremde hayatını kaybedenler için Kur’an okundu.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremde hayatını kaybedenler için Kur’an okundu.

Karabük’te, İmam Hatip öğrencileri tarafından Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için 155 hatmi şerif okundu. Cuma namazı öncesinde Çamlık Camii’nde okunan Mevlid-i Şerif ve Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından öğretmen ve öğrenciler tarafından okunan 155 hatmi şerifin duası yapıldı. Hatmi şerifte, Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven yer aldı.