Yozgat’ta 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Çamlık Milli Parkında bulunan Cevdet Dündar Göletine, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına çelenk bırakıldı.

Türkiye’nin ilk Milli Parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkında, Yaşanabilir Çevre Derneğince 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına Yozgat Çamlığı Milli Parkında bulunan Cevdet Dündar Göletine çelenk bırakıldı. Daha sonra öğrenciler, kamu çalışanları ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan çevre gönüllüleri, gölet etrafında temizlik yaptı. Ormanlık alandan toplanan atıklar Yozgat Belediyesi temizlik ekiplerine teslim edildi.

Ormanlık alanda temizlik çalışması yapan öğrencilerden Eslem Demir, “Çamlıkta çöp topladık, çamlığımızı, çevremizi temizledik” dedi.

Çevre temizliği için gelen vatandaşlardan Hamdi Temel ise, “Bugün itibariyle bir farkındalık oluşturalım ve artık kimse çevresini kirletmesin. Herkes atığını kendisi toplasın, hiçbir çocuğumuz bunları toplamak zorunda değil ama çevreci bir nesil yetişiyor biz onlara yazık etmeyelim. Önce kendi çöpümüzü kendimiz toplayalım ve dünya çok daha güzel olsun” şeklinde konuştu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Tamer de, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bu yıl ki etkinliğin “Temiz deniz temiz dünya” sloganıyla kutlandığını söyleyerek, “Bu sene 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına göle çelenk bırakmayla etkinliğimiz başladı. Daha sonra gölet çevresinde çevre temizliği yaptık ve öğrencilerimizle sıfır atık atölyesinde etkenliklerimiz olacak. Amacımız vatandaşlarımıza çevre bilincinin aşılanması ve farkındalık oluşturmak, güzel bir etkinlik oldu” ifadelerine yer verdi.