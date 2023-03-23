Afyonkarahisar Sandıklı Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 kentin etkilendiği depremlerde vefat eden vatandaşların anısına Ürküt Köyü Ormanlık alanına fidan dikimi gerçekleştirdi.

Okul Müdürü Mehmet Aksoy öncülüğünde öğretmen ve öğrenciler fidan dikimi gerçekleştirdi. Fidan dikimi ile ilgili konuşan Aksoy, “Ormanlarımız bizim için çok önemli. Toplumumuz için gençlerimiz ne kadar önemliyse ülkemizin toprakları için fidanlar o kadar önemlidir. Bugün rahat bir nefes alıyorsak, uçuşan kelebekler böcekler görebiliyorsak bunların olmazsa olmazı ağaçtır. Deprem bölgesinde vefat eden tüm vatandaşlarımıza rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim” dedi.