DÜZCE(İHA) – Düzce’de depremde hayatını kaybedenlerin anısına 6 bin 400 adet fidan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Dünya Ormancılık günü ve Orman Haftası’nda 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların anısına ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirdi.

Düzce Anıtpark meydanında gerçekleştirilen fidan dağıtımında 4 bin adet biberiye, Kaynaşlı ilçesinde 600 adet biberiye 100 ceviz ve 100 adet kestane ve 100 adet ıhlamur, Gümüşova ilçesinde bin adet doğu ladini ve Konuralp beldesinde 500 adet doğu ladini olmak üzere toplam 6 bin 400 adet fidan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.