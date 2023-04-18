Evrensel Hafızlar Derneği tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hayatını kaybeden vatandaşlar için gerçekleştirilen ’Yitirdiğimiz her bir can için bir hatim okuyoruz’ kampanyasında 52 binden fazla hatim yapıldı.

Evrensel Hafızlar Derneği tarafından düzenlenen hatim kampanyası Kadir Gecesi yapılan hatim duası ile tamamlandı. Kampanyaya Manisa 957 hatimle destek verirken ülke genelinde 52 binden fazla hatim yapıldı.

Evrensel Hafızlar Derneği Manisa Şube Başkanı Dr. Ahmet Erdinçli konu hakkında şu bilgileri verdi, "6 Şubat günü 10’dan fazla ilimizle birlikte Suriye’yi de etkileyen ve milletimizi derinden sarsan iki büyük deprem yaşadık. Cenab-ı Hak’tan vefat eden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara acil şifalar ve milletimize sabr-ı cemil niyaz ederiz. Afetten etkilenen bütün vatandaşlarımıza yönelik yardım faaliyetlerimizin yanı sıra, EHAD ailesi olarak yaşanan afetlerde ’Yitirdiğimiz her bir can için bir hatim okuyoruz’ sloganıyla hatim kampanyası başlatmıştık. Manisa olarak 957 adet hatimle kampanyaya katıldık. Türkiye genelinde ise 52 binden fazla hatim yapıldı ve bu hatimlerin duası da mübarek Kadir Gecesinde yapıldı. Bu konuda bize cüz ve hatimlerle destek veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz. Rabb’im cümlemizin geçmişlerini de hatimlerin sevabından nasipdar eylesin. Mekanlarını cennet eylesin. Bu vesileyle geçmişten günümüze yaşanan deprem, sel, yangın gibi bütün afetlerde vefat edenlere Rabbimizden rahmet, geride kalanlara sabr-ı cemil niyaz ederiz."