Beğendik’in Hulusi Akar Cami’de kılınan cenaze namazına yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar memleketlerine defnediliyor. Meydana gelen depremde Kahramanmaraş’ta hayatını kaybeden Bekir Beğendik de memleketi Kayseri’de toprağa verildi.

Kayseri Büyükşehir’den deprem bölgesine 10 araç desteği daha

Kayseri Büyükşehir’den deprem bölgesine 10 araç desteği daha

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