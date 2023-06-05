Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına Van Gölü’ne çelenk bıraktı.

Çevre Haftası dolayısıyla Van Gölü kıyısındaki İskele Mahallesi Yaşar Kemal Parkı’nda düzenlenen programda çocuklarla el ele tutuşarak sevgi çemberi oluşturan Vali Balcı, “Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Vatanı milleti sevmek, dağları, ovaları, gölleri, yaylalarıyla birlikte sevmektir. Bu yüzden Van Gölü, bizim zenginlik mirasımızdır. Hem ekonomik, hem kültürel olarak zenginliğimizdir. Van Gölü’nün korunması hayati bir öneme sahiptir. Biz de bu anlamda elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz” dedi.

Çevre Haftası dolayısıyla açılan stantları da dolaşan Vali Balcı, düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye ederek fotoğraf çektirdi.