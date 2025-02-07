Süphan Dağcılık Doğa Sporları Kulübü, 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlerin anısına Süphan Dağı’na tırmanış gerçekleştirdi.

Türkiye’nin çeşitli yerlerinden katılım sağlayan 3’ü kadın 10 profesyonel dağcı, Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bir araya geldi. Dağcı antrenör Adem Gül rehberliğinde araçla Süphan Dağı eteğinde bulunan 1820 rakımlı Aydınlar beldesine gelen dağcılar, kar yağışı nedeniyle kapanan yol için Aydınlar Belediyesinden destek istedi. Karla mücadele ekipleri tarafından 2317 rakımlı Kışkılı bölgesine kadar yolun açılmasının ardından tırmanışa geçen dağcılar, 2600 rakımlı At Yaylası’nda kamp kurdu. Geceyi burada geçiren dağcılar, sabaha karşı Süphan Dağı zirvesine doğru yola çıktı. Zaman zaman tipiye yakalanan dağcılar, zirve tırmanışını 3600 rakımda rüzgar ve sis nedeniyle tamamlayamadan geri döndü.

Depremde hayatını kaybedenler için dua ettikten sonra inişe geçtiklerini söyleyen Adem Gül, "6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Kulüp olarak 6-8 Şubat 2025’te gerçekleştirmekte olduğumuz Süphan Dağı tırmanışını depremde kaybettiğimiz canlara adıyoruz. Ayrıca Aydınlar Belediye Başkanına ve çalışanlarına kış tırmanışımız için yanımızda oldukları için teşekkür ediyoruz" dedi.

Dağcılardan Zeynep Özal ise depremde hayatını kaybedenlerin anısına zirve yapmaya geldiklerini belirterek, "Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Zorlu bir tırmanış gerçekleştirdik" dedi.