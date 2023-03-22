Aksaray’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve resmi kurum ile kuruluşlar Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için oluşturulan Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı’nda fidan dikerek vefat edenleri andı.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği 2 ayrı depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Aksaray’da Deprem Şehitleri Ormanı oluşturuldu. Akin köyü yolunda oluşturulan ormanlık alanda Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ve resmi kuru ile kuruluşların katılımı ile fidan dikimi gerçekleştirildi. Depremde hayatını kaybedenlerin anısına yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. Öğrencilerinde katıldığı fidan dikiminde depremde hayatını kaybedenler anıldı.