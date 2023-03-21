Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerde hayatını kaybeden 50 bini aşkın kişi anısına Bursa’da 8 bin fidan toprakla buluştu.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü; 21 Mart Ormancılık Günü ve Orman Haftasında, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların anısına Ovaakça’da fidan dikimi gerçekleştirildi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Bursa, Bilecik ve Yalova illerinde yapılan fidan dikim programında çınar, sedir, defne, mazı, akasya, akçaağaç ve lale ağacı türlerinden 8 bin fidan dualar eşliğinde toprakla buluştu.

Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları saygıyla anmak ve ebediyete intikal edenleri unutmamak adına Türkiye’nin her köşesinde fidan dikimleriyle hatıralarının yaşatılacağını belirten Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek, “21 Mart Dünya Ormancılık Günü’müz kutlu olsun. Dünya Ormancılık Günü’nü 1974 yılından bugüne Orman Genel Müdürlüğü öncülüğünde ülkemizde kutlamaktayız. Bu yıl ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle bakanımız ve orman genel müdürlüğümüzün aldığı kararla, depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımızın hatıralarını yaşatmak adına fidan dikimi gerçekleştirilmesi talimatı verilmiştir. Bu talimat üzerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü olarak Bursa, Bilecik ve Yalova illerinde 8 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Ben depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Ülkemizin bu zor günlerden birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak kalkacağına inancım tamdır. Diktiğimiz fidanlar Türkiye yüzyılına nefes, geleceğe umut olsun” şeklinde konuştu.