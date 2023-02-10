Van’ın Saray ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Hatay’da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Uzman Çavuş Abdullah Acar, Antalya’da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Van’ın Saray ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Hatay’da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Uzman Çavuş Abdullah Acar, Antalya’da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerde, Hatay’da konakladığı binanın yıkılmasıyla enkaz altında kalan Uzman Çavuş Abdullah Acar (28), hayatını kaybetti. Suriye’de görevli olan Acar, Antalya’nın Kepez ilçesinde kalan ailesinin yanına gitmek için izinle geldiği Hatay’da geceyi geçirdiği binanın yıkılmasıyla enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Yapılan işlemlerin ardından ailesi tarafından teslim alınan ve bekar olan Acar, Antalya’nın Kepez.ilçesinde toprağa verildi.