Cenaze törenine; Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 6’ncı Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Van jandarma Asayiş Kolordu Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Yavuz Taşdemir, Gürpınar İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Samet Ali Kılıçoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Suriye’de görev yapan Uzman Çavuş İskender Kahraman, Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depreme Hatay’da yakalandı. Kaldığı öğretmenevinde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk babası Kahraman’ın cenazesi, Gürpınar ilçesine bağlı Tutmaç Mahallesi’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hatay’da baba ve kız göçük altından kurtarıldı

Hatay’da baba ve kız göçük altından kurtarıldı

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