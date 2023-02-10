Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde binlerce konut çökerken, binlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Hatay’da 7.7 büyüklüğündeki depremde çöken 8 katlı apartmanın enkazı altında kalan Piyade Uzman Çavuş Aykut (27) ve eşi Tuba Yerlikaya hayatını kaybetti. Genç çiftin cenazeleri bugün memleketleri Elazığ’a getirildi. Uzman Çavuş Yerlikaya’nın cenazesi meslektaşlarının omzunda cenaze aracına taşındı. Maden ilçesinin Yıldızhan köyüne götürülen çift, gözyaşları arasında defnedildi.

Depremde kızıyla birlikte vefat eden doktorun ağabeyi İHA’ya konuştu

Depremde kızıyla birlikte vefat eden doktorun ağabeyi İHA’ya konuştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Aykut Yerlikaya ve eşi, memleketleri Elazığ’da son yolculuklarına uğurlandı.

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