Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremlerde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Uzman Çavuş Serkan Caz, eşi ve 9 aylık kızları Eskişehir’de son yolculuğuna uğurlandı. Kendisinin de enkaz altında kalarak yaralandığı depremde hem kızı Ayşin Çelik Caz’ı hem de oğlu Furkan Çelik’i kaybeden Serap Çelik, "O enkazdan keşke onlar çıksaydı, ben çıkmasaydım” diye feryat etti.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremlerde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Uzman Çavuş Serkan Caz, eşi ve 9 aylık kızları Eskişehir’de son yolculuğuna uğurlandı. Kendisinin de enkaz altında kalarak yaralandığı depremde hem kızı Ayşin Çelik Caz’ı hem de oğlu Furkan Çelik’i kaybeden Serap Çelik, "O enkazdan keşke onlar çıksaydı, ben çıkmasaydım” diye feryat etti.

Görevi gereği Kahramanmaraş’ta ikamet eden Eskişehirli Uzman Çavuş Serkan Caz (31) ile eşi Ayşin Çelik Caz (31) ve 9 aylık kızı Alya Defne Caz, meydana gelen 7,7 şiddetindeki deprem sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Memleketleri Eskişehir’e getirilen ve ikindi namazı ardından son yolculuğuna uğurlanan Caz ailesinin cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Ayşin Çelik Caz’ın erkek kardeşi Furkan Çelik’in (24) cenazesinin de Caz ailesiyle birlikte kaldırıldığı törende, gözyaşları sel oldu. Enkaz altında hayatını kaybeden 9 aylık Alya Defne Caz’ın tabutu görenlerin içini parçaladı.

“Kardeşlerimiz inşallah cenabı hakkın huzuruna şehit olarak gidecekler”

Reşadiye Camii’nde kılınan cenaze namazı öncesi cemaate konuşan Müftü Yardımcısı Dilaver Şahin, “Ülke olarak büyük yastayız. Bütün kardeşlerimizin hep birlikte yanındayız. Bu kardeşlerimiz inşallah cenabı hakkın huzuruna şehit olarak gidecekler” diye konuştu.

Anne Serap Çelik’in feryatları yürek dağladı

Deprem anında kızı ve damadı ile birlikte olan anne Serap Çelik, hem kızı hem de oğlu Furkan’ı kaybetti. Enkaz altından yaralı olarak kurtarılan ve tedavisinin ardından Eskişehir’e gelerek ailesinin cenazesine katılan Serap Çelik’in sözleri yürek dağladı. Cenaze aracına yüklenen tabutların ardından fenalık geçiren ve feryat eden Serap Çelik, “Nereye götürüyorsunuz yavrularımı. Ah benim yavrularım. Dayanamıyorum ben. O enkazdan keşke onlar çıksaydı, ben çıkmasaydım. Ben bağırdım enkazın altında. Bulamadım onları. Yavrularım ölmüş benim” dedi.

Depremin ardından 3’üncü ve 4’üncü günlerden enkaz altından çıkarılan aile fertlerinin cenazesine çok sayıda vatandaş katıldı. Reşadiye Camii’nde kılınan cenaze namazında Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan da yer aldı.