Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay’da enkaz altında kalarak hayatlarını kaybeden uzman çavuş, eşi ve 2 çocuğu, Samsun’da gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay’da enkaz altında kalarak hayatlarını kaybeden uzman çavuş, eşi ve 2 çocuğu, Samsun’da gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Hatay’da görev yapan Uzman Çavuş Yasin Aslan’ın depremde eşi Ayşe, kızları Erva ve Mina Aslan ile birlikte depremde enkaz altında kaldı. Aslan ailesi enkazdan sağ kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

Depremde hayatını kaybeden Uzman Çavuş Yasin Aslan ile eşi ve çocuklarının cenazesi baba ocağı Samsun’un Bafra ilçesi Aktekke Mahallesi’ne getirildi. Burada düzenlenen askeri törende Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’ndan gelen askerlerin sırtında cenazeler Aktekke Kuran Kursu Camisi’ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından aile, mahalle mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Cenazeye Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Özer, İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve çok sayıda vatandaş katıldı.