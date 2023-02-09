Tören esnasında annesi Fadime ve Babası Necati Bilgiç’in yanı sıra yakın akrabaları ayakta kalmakta güçlük çekti.

Bilgiç için mahalle meydanında askeri tören düzenlendi. Tören sonrası meydanda köylülerden helallik alınarak binlerce kişinin gözyaşları eşliğinde cenaze namazı kılındı. Ailenin isteği üzerinde babaannesinden helallik alınması için cenaze evin önüne getirildi. Uzman Çavuş Özgür Bilgiç sevenlerinin gözyaşları içerisinde Yüreğil mezarlığında toprağa verildi.

Burhaniyeliler kan bağışı için kuyruk oldular

Burhaniyeliler kan bağışı için kuyruk oldular

Uzman Çavuş Bilgiç’in cenazesi bugün uçakla önce İzmir Havalimanına, ardından baba ocağı Sındırgı ilçesi Yüreğil kırsal mahallesine getirildi. Sevenleri ve köylüleri cenazeyi gözyaşları içerisinde karşıladı.

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