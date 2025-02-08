Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden güreş sporcularının anısına güreş turnuvası düzenlendi.

6 Şubat’ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Ahmet Taş, Ozan Datlı, Aslan Ekiz, Mehmet Eskisaraylı, Ali Gürsoy, Halil İbrahim Erdine, Eray Şimşek, Hasan Sarıtürk ve Ahmet Durman isimli güreşçilerin anısına Afşin ilçesinde güreş turnuvası düzenlendi.

Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Afşin Gençlik ve Spor Müdürü Asef Aslan, "6 Şubat asrın felaketi olan depremde canlarımızı, emeklerimizi, hayallerimizi enkazın altında bıraktık. Bu şehit pehlivanlarımızın hayalleri vardı. Hedefleri vardı. Onların Türkiye, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu hedefleri vardı. Bu pehlivanlarımızın ailelerinin onlarla ilgili hayalleri vardı. Maalesef 6 Şubat depremleriyle hayaller de enkaz altında kaldı. Allah mekanlarını cennet etsin" dedi.

Afşin Kaymakamlığı, Afşin Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve bir spor kulübünün organize ettiği turnuvaya 250 sporcu katıldı.