Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Yankuncu, Fatsa Asri Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze töreninin ardından aynı yerde toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerde, inşaatta çalışmak için gittiği Adıyaman’da kaldığı otelin yıkılması sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 52 yaşındaki Hasan Yankuncu’nun cenazesi yakınları tarafından alınarak, memleketi Ordu’ya getirildi.

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