Van Büyükşehir Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Kahramanmaraş merkezli depremde yaşamını yitiren 448 sağlık çalışanı anısına fidan dikimi gerçekleştirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde yaşamını yitiren 448 sağlık çalışanı için 448 fidan dikti. Depremde hayatını kaybeden sağlıkçılar anısına fidan dikimi gerçekleştirdiklerini kaydeden Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, “11 ilde meydana gelen depremde 448 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Büyükşehir belediyesi olarak 14 Tıp Bayramı münasebetiyle hayatını kaybeden 448 sağlık çalışanının hatıralarının sürekli yaşamaları ve unutulmamaları adına fidan dikimi gerçekleştirdik. Ülkemizde ve dünyada bir daha böyle bir felaketin yaşanmamasını umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Fidan dikimi etkinliğinde belediye personelleri ise 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak dikilen fidanlara can suyu verdi.