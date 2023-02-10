Adıyaman’da depremde hayatını kaybeden anne, baba ve oğulları, memleketleri Sivas’ta toprağa verildi.

Adıyaman’da depremde hayatını kaybeden anne, baba ve oğulları, memleketleri Sivas’ta toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından deprem bölgelerinden gelen acı haberler tüm Türkiye’yi derinden etkilemeye devam ediyor. Bir acı haber ise Adıyaman’ın Karapınar Mahallesi’nde yaşadıkları apartmanda depreme yakalanan Puğaca ailesinden geldi. Depremde yıkılan apartmanın enkazında kalan Hakan Puğaça, eşi Banu Puğaça ve 12 yaşındaki oğulları Arda Puğaça’nın apartmanın enkazında yapılan arama kurtarma çalışması sonucunda cansız bedenlerine ulaşıldı. Puğaça ailesinin cenazelerinin yakınları tarafından memleketleri Sivas’a getirilmesinin ardından Ayyıldız Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen cenaze törenine Puğaça ailesinin yakınları ve sevenleri katıldı. Aile, kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı’na defnedildi. Puğaça ailesinden geriye ise çekildikleri aile fotoğrafları kaldı.