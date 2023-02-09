Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden polis memuru ve öğretmen eşi Antalya’da gözyaşları arasında toprağa verildi. Çiftin 2 yıl önce evlendikleri ve evlendikten sonra aynı şehirde görev yapmaya başladıklarını öğrenildi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden polis memuru ve öğretmen eşi Antalya’da gözyaşları arasında toprağa verildi. Çiftin 2 yıl önce evlendikleri ve evlendikten sonra aynı şehirde görev yapmaya başladıklarını öğrenildi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki depremin ardından ekiplerin kurtarma seferberliği sürerken bir yandan da cenazeler toprağa verilmeye devam ediyor. Kahramanmaraş’ta yıkılan 4 katlı binanın enkazından çıkarılan polis memuru Ahmet Çoban (29) ve anasınıfı öğretmeni eşi Semra Oymak Çoban’ın (29) cenazeleri Antalya’nın Aksu ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Cenazeler önce Semra Oymak Çoban’ın sonra ise eşi Ahmet Çoban’ın evine getirilerek helallik alındı. Gözyaşları ise adeta sel oldu. Helalliğin alınmasının ardından Türk bayrağına sarılı cenazeler, törenin yapılacağı Alaylı şehitlik mezarlığı avlusuna getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından cenazeler dualar eşliğinde toprağa verildi.

Törene AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Aksu İlçe Emniyet Müdürü İhsan Zorlu, Aksu İlçe Jandarma Komutanı Hulusi Mehmet Müdük, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ve binlerce vatandaş katıldı. Öte yandan çiftin 2021 yılında nikah kıydığı, 3 yıl önce polis olan Ahmet Çoban’ın nikahın ardından eşinin yanında çalışmaya başladığı öğrenildi.