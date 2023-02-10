Hatay’da görev yapan Muğlalı polis memuru Emine Çakır ile iki kızı, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde göçük altında kalarak hayatlarını kaybetti. Anne ve kızlarının enkazdan çıkartılan cenazeleri Muğla’nın Marmaris ilçesinde toprağa verilecek.

Hatay’da görev yapan Muğlalı polis memuru Emine Çakır ile iki kızı, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde göçük altında kalarak hayatlarını kaybetti. Anne ve kızlarının enkazdan çıkartılan cenazeleri Muğla’nın Marmaris ilçesinde toprağa verilecek.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosundan emekli Polis Memuru Yaşar Altıok’un, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru olarak görev yapan kızı Emine Çankır ile kızları 15 yaşındaki Şevval Çankır ve 10 yaşındaki Elif Ceren Çankır, 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen depremlerde Hatay’da enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti. Anne ve kızlarının cansız bedenleri göçük altından çıkartılarak Muğla’nın Marmaris ilçesine getirildi. Cenazelerin bugün öğle namazına müteakiben Marmaris İlçesi Armutalan Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.