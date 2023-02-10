Kahramanmaraş Türkoğlu ilçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Onur Kemal Pazarbaşı, Kahramanmaraş’ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremde eşi Yasemin Yaren Pazarbaşı ile enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Eşi Kahramanmaraş’ta defnedilirken Polis memuru için Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Polis memuru Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Cami’sinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Erdoğanköy Mezarlığı’na defnedildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.