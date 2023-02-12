Deprem felaketinin büyük yıkıma yol açtığı Hatay’ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden öğretmen Özlem Al Meral ve 5 yaşındaki kızı Azra Meral memleketleri Eskişehir’de toprağa verildi.

Deprem felaketinin büyük yıkıma yol açtığı Hatay’ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden öğretmen Özlem Al Meral ve 5 yaşındaki kızı Azra Meral memleketleri Eskişehir’de toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından binlerce kişi yaşamını yitirdi. Depremde en büyük yıkımın gerçekleştiği Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan İngilizce öğretmeni Özlem Al Meral ve 5 yaşındaki kızı Azra Meral, Odabaşı Mahallesi Gürses Sokak’taki yıkılan Prestij Asi Apartmanı’nın enkazında kalarak hayatını kaybetti. Reyhanlı ilçesindeki Hacı Seniha-Hasan Bahadırlı İlkokulu’nda İngilizce öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenilen Özlem Al Meral ve kızı Azra’nın cenazeleri memleketleri Eskişehir’e getirildi.

Anne ve kızının cenazeleri, Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki Hacı Mehmet Özel Camii’ndeki öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eskişehir Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze namazına Özlem Al Meral’in ailesi, yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

10’uncu sınıf öğrencisi Antakya’da hayatını kaybetti

Deprem esnasında Hatay Antakya ilçesi Akevler Mahallesi 2. Sokak Nuran Apartmanı’nda bulunan Eskişehir Habip Edip Törehan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Aysima Ok, enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Aysima Ok’u cenazesi Tepebaşı ilçesi Çukurhisar Mahallesi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.