Göçmez’in eşi ve oğlu ise dün Hatay’da defnedildi.

Göçmez’in ilçedeki özel bir dershanede edebiyat öğretmenliği yaptığı, öğretmen eşi ve 12 yaşındaki oğluyla enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cenaze namazına Göçmez’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve vatandaşlar katıldı. Göçmez, cenaze namazının ardından Safranbolu Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Vasiyeti üzerine cenazesi ailesinin yaşadığı Karabük’e getirilen Göçmez için 5000 Evler Ulu Camisi’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

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