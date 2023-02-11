Geçtiğimiz yıl yeni atanan ve 1 yıllık öğretmen Furkan Dündar Bigadiç’te 15 günlük ara tatilini geçirmek üzere ilçesine gelmişti.

Balıkesir’de sabah namazı buluşmasında depremzedelere için dua yapıdı

Balıkesir’de sabah namazı buluşmasında depremzedelere için dua yapıdı

Kargın Camisi’nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, Bigadiç Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Bigadiç Cumhuriyet Savcısı Kürşat Türk, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Üsteğmen Ali Akyüz, İlçe Müftüsü Mustafa Korkmaz İlçe Halk Eğitim Müdürü Recep Saylak, İlçe Tarım Müdürü Tezcan Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Öğretmenler, siyasi parti temsilcileri, yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Hatay Samandağ’da depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren öğretmen Furkan Dündar, gözyaşları, tekbirler ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı .Baba Mehmet Dündar ve ailesi ayakta durmakta zorlandı.

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