Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarındaki Zeray apartmanı enkazında hayatını kaybeden öğretmen baba Tayfun (37), öğretmen eşi Ayşe (37), çocukları Fatma (10) Feyza (7) ve Sıla Aydoğan (3) Çamardı ilçesine bağlı Mahmatlı köyünde toprağa verildi.

Deprem nedeniyle Adana’da yıkılan binanın enkazında hayatını kaybeden öğretmen çift ve 3 kızı memleketi Niğde’de toprağa verildi.

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