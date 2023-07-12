Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremde hayatını kaybeden Muş Alparslan Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi Ayşegül Şengül’ün kütüphanesindeki kitaplar üniversiteye bağışlandı.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican’ın da öğrencisi olan Şengül’ün şahsi kütüphanesindeki kitapları ailesi tarafından üniversiteye bağışlandı. Rektör Alican, başarılı bir öğrencisini kaybetmiş olmaktan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Yaşanan bu felakette tanıdığımız birçok insanı kaybettik ama insanın öğrencisini böylesi bir afette yitirmesi çok acı. Allah ülkemize bir daha böyle bir acı yaşatmasın” dedi.

Şengül’ün arkadaşı Ömer Nadiroğlu, kitapları Rektör Alican’a teslim ederek, “Ayşegül kitap okumayı çok severdi ve kitaplarına gözü gibi bakardı, böyle olmasını o da isterdi” dedi.

Rektör Alican, Nadiroğlu’na da bu düşünceli davranışa aracılık ettiği için teşekkür etti.