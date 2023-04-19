Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinde hayatını kaybeden öğrencilerin hatırasını yaşatmak için kampüslerde fidan dikim etkinliği, gerçekleştirildi.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’in katılımıyla ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal koordinesinde Farabi ve İbn-iSina kapmüsünde fidan dikim programı hayata geçirildi.

Etkinlikte meydana gelen depremde hayatını kaybeden Devrek Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik bölümü öğrenci Mehmet Gözel adına Devrek kampüsünde fidan dikili gerçekleştirilirken, programa katılan Devrek Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ersin Kanat dikilen fidana can suyunu verdi.