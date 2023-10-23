Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ‘yüzyılın felaketi’ depremlerde hayatını kaybeden Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Tekvando Takımı sporcularından milli tekvandocu Siyabe Nur Özdemir’in anısına Tekvando Turnuvası düzenledi.

Merkez Kapalı Spor Salonunda düzenlenen ‘Siyabe Nur Özdemir’ Tekvando Turnuvasının açılışına Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Türkiye Tekvando Federasyonu As Başkanı ve Malatya A.S.K.F. Başkanı Seyfullah Özdemir, Türkiye Tekvando Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Kuzucu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı.

Malatya’da sportif faaliyetlere verdiği desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Şube Başkanı Seyfullah Özdemir, “Böylesine anlamlı ve özel bir turnuvaya ev sahipliği yapan Belediye Başkanımız Mehmet Çınar ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Üzgünüz ancak elimizden gelen bir şey yoktur, deprem yaralarını el birliğiyle saracağız. Amatör kulüplere ilgi ve alakasını hiçbir zaman eksik etmeyen Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’a şahsım ve tüm amatör kulüpler adına teşekkür ediyorum. Biz en çok yardımı Mehmet Çınar’dan gördük ve görmeye de devam ediyoruz. Bu vesileyle bir kez daha hayatını kaybeden Milli Tekvandocumuz Siyabe Nur Özdemir’e Allah’tan rahmet, ailesine ve spor camiasına başsağlığı dileklerimi paylaşıyorum” şeklinde konuştu.

Cumhuriyetin 100.Yıl Etkinlikleri kapsamında şehir genelinde çok sayıda etkinlik düzenlediklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, “Sporun ve sporcunun her zaman dostu olan Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’a bizlerde teşekkür ediyoruz. Deprem yaralarını sporla, kültürle, sanatla ve diğer aktivitelerle sarmak için bizlerde elimizden geleni yapıyoruz. 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz Siyabe Nur Özdemir kardeşimizi de rahmetle anıyoruz, mekanı cennet olsun, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi sunuyorum” dedi.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ‘yüzyılın felaketi’ depremlerde hayatını kaybeden Yeşilyurt Belediyespor Kulübü tekvando takımı sporcularından Milli Tekvandocu Siyabe Nur Özdemir’i rahmetle ve saygıyla yad ettiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, “Yaşadığımız büyük deprem felaketlerinde çok büyük yaralar aldık, sevdiklerimizi toprağa vermenin hüznünü yaşadık. Depremde hayatını kaybedenler arasında kulübümüzün tekvando takımında yer alan Milli Tekvandocumuz Siyabe Nur Özdemir’de var, bizlerde bu kardeşimizin anısına tekvando turnuvası düzenledik. Genç yaşta aramızdan ayrılan Siyabe Nur Özdemir kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun, ailesi ve sevdiklerinin başı sağolsun, sabırlar dilerim” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, konuşmasından sonra ‘Siyabe Nur Özdemir’ Tekvando Turnuvasında emeği geçenlere teşekkür plaketi takdim etti.

11 kulüpten toplam 117 sporcunun mücadele ettiği ‘Siyabe Nur Özdemir’ Tekvando Turnuvasında dereceye girenlerin madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.