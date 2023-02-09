Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden Milli Güreşçi Eray Şimşek, Tekirdağ’da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden Milli Güreşçi Eray Şimşek, Tekirdağ’da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü 3.sınıf öğrencisi ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor Güreş Takımı sporcusu Eray Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremde konakladığı otelin çökmesi sonucu göçük altında kaldı.

TGF açıklama yapmıştı

Enkazın meydana gelmesinin ardından Türkiye Güreş Federasyonu sporcuların son durumları ile ilgili, “Kahramanmaraş’ta yaşanan büyük afet sonrası Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sporcularının kaldığı binanın yıkılması sebebiyle başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda enkaz altından kurtarılan evlatlarımız Muhammed Gül, Hamza Çelik, Yusuf Eskisarılı, Ömer Faruk Çayır, Sezer Yıldız, Utku Doğan, İbrahim Kar ve Mehmet Emin Demir’in sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Evlatlarımız Ahmet Taş, Mehmet Eskisarılı, Ali Gürsoy ve Aslan Ekiz’in maalesef vefat ettiklerini bildiririz. Hala enkaz altında oldukları tespit edilebilen evlatlarımız; Eray Şimşek, Ozan Datlı, Hasan Sarıtürk ve İbrahim Erdene ile ilgili AFAD yetkililerinin dinleme çalışmaları sonucu maalesef olumlu haber alınamamıştır. Sürecin en başından beri enkazın başında bizzat kurtarma çalışmalarını sürdüren, hala umutla ve inançla evlatlarına ulaşmaya çalışan güreş ailemizin tüm fertlerine şükranlarımızı sunarız. Camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun” açıklamalarında bulunmuştu.

Enkaz altında arama çalışmaları sürdürülen Eray Şimşek’in cansız bedenine ulaşıldı. Şimşek’in ölüm haberi Türk Spor camiasını da yasa boğdu.

Tekirdağ’da defnedildi

Depremde hayatını kaybeden Erzurumlu güreşçi Eray Şimşek, Türkiye’yi yasa boğdu. Milli Güreşçi Şimşek, 2016 yılında Reşit Karabacak Spor Lisesi’nde eğitim görürken, Kahramanmaraş TOHM’u kazanmıştı. Enkazdan sağ kurtulamayan Eray Şimşek Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi Fatih Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Baba Turgay Şimşek, ayakta durmakta güçlük çekerken, akrabaları ve arkadaşları da destekte bulundu.