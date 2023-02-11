Okulların tatil olması ile birlikte Malatya’daki ablasını ziyarete giden Adem Karaca, depremde ablası ile birlikte enkaz altında kalarak hayatlarını kaybettiler. Adem Karaca, bugün Başbağlar köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde köy mezarlığında toprağa verildi.

Oltulu Adem Karaca (24) ve ablası Aliye Sarıbaş (34), Malatya Yeşilyurt Özpolat apartmanında göçük altında kalarak hayatlarını kaybetti. Aliye Sarıbaş Malatya’da toprağa verilirken, üniversite öğrencisi Adem Karaca’nın cenazesi memleketi Oltu ilçesine bağlı Başbağlar köyüne getirildi.

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