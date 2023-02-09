Kahramanmaraş’ta ikamet eden ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Kahramanmaraş Vergi Dairesi Müdürü Hatice Şenli yıkılan binanın altında kalarak hayatını kaybetti. Hatice Şenli için bugün öğlen namazından sonra memleketi Kızılcahamam Kızılcaören mahallesinde cenaze namazı kılındı. Şenli, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Enkaz altından ses duymak için yoğun çaba sarf ediyorlar

Enkaz altından ses duymak için yoğun çaba sarf ediyorlar

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