Törene Dinar Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Nihat Sarı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yılmaz Kırgel, belde belediye başkanları, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Necip Kacar, İlçe Emniyet Müdürü Nihat Pulat ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Afyonkarahisar’ın Dinar İlçe Tatarlı Kasabası nüfusuna kayıtlı Kahranmaraş JÖH personeli Jandarma Uzman Çavuş Mutlu Koçdemir’in deprem sırasında ikamet ettiği evin göçmesi sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Depremde vefat eden Koçdemir için nüfusuna kayıtlı olduğu Tatarlı’da askeri tören düzenlendi. Törenin ardından kılınan cenaze namazının ardından Koçdemir toprağa verildi.

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