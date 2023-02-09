Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere Osmaniye’de yakalanan inşaat ustası Cengiz Arayıcı, göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Arama kurtarma ekipleri tarafından altında kaldığı enkazdan çıkartılarak memleketi getirilen Arayıcı’nın cenazesini, Çorum’un Boğazkale İlçesi’ne bağlı Emirler köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Osmaniye’de depreme yakalanan ve enkaz altında kalarak hayatını kaybeden inşaat ustası Cengiz Arayıcı son yolculuğuna uğurlandı.

Depremzede uzman çavuşun tedavisi Antalya’da devam ediyor

Depremzede uzman çavuşun tedavisi Antalya’da devam ediyor

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