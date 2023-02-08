Adıyaman’da deprem nedeniyle çalıştığı otelin çökmesi sonucu otelde çalışan Ozan Koç (24) için Gürgentepe ilçesine bağlı Ağızlar Mahallesi’ndeki Merkez Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Koç, aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kahramanmaraş’ta fizyoterapist olarak görev yapan ve depremde hayatını kaybeden Ordulu Reyhan Şen’in (30) cenazesi, yakınları tarafından Ordu Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri Müdürlüğü Gasilhanesi’nden alınarak, Korgan ilçesine bağlı Tepealan Mahallesi’ne götürüldü. Şen, ilkindi namazı sonrası Güllü Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Kahramanmaraş ve Adıyaman’da depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Reyhan Şen ve Ozan Koç, memleketleri Ordu’da son yolculuğuna uğurlandı.

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