Gaziantep’in İslahiye ilçesinde depremde hayatını kaybeden iki dünür ve depremden sonra kaybolan genç kızın deprem günü kar topu oynadıkları son görüntüleri ortaya çıktı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde depremde hayatını kaybeden iki dünür ve depremden sonra kaybolan genç kızın deprem günü kar topu oynadıkları son görüntüleri ortaya çıktı.

İslahiye ilçesi Hacı Ali Öztürk Mahallesi Mehmet Kaplan Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı Gözde Apartmanı’nın 2’nci katında oturan Karaca ailesinden anne Duygu (41), çocukları Sıla (20), Adile Nur (18), Mehmet (16), İrem (14) Karaca ile anneanne Adile Karaca (68) ile babaanne Havva Olamcam (67) enkazın altında kaldı. Deprem sırasında iş yerinde olan baba Fatih Karaca, sokağa girdiğinde ailesinin bulunduğu binanın yıkıldığını gördü. Arama kurtarma çalışmalarından sonra İrem hariç, evde bulunanların 6 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Aile cenazelerini gözyaşları içinde toprağa verdi. Acılı baba enkazdan çıkmayan ve Prensesim” dediği İrem’i her yerde arıyor.

Deprem günü anneanne Adile Karaca, babaanne Havva Olamcam ve İrem Karaca’nın kart topu oynadığı görüntüler ortaya çıktı. Depremde hayatını kaybeden iki dünür kar topu oynarken depremden sonra ilenini bir türlü bulamadığı İrem Karaca ise onların bu mutlu anına görüntülüyor.