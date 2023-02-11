Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ikamet eden İbrahim Güzel, depremde eşi ve oğluyla birlikte enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti. Enkaz altından çıkarılan Güzel eşi ve oğlu Elbistan’da toprağa verilirken İbrahim Güzel’İn cenazesi memleketi olan Erzincan’ın Tercan ilçesine gönderildi. Gerçekleştirilen törenin ardından Güzel’in cenazesi ilçe merkezindeki mezarlıkta toprağa verildi.

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