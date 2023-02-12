Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde Hatay’da hayatını kaybeden öğretmen Gökhan Akkıvanç Silivri’de defnedildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde Hatay’da hayatını kaybeden öğretmen Gökhan Akkıvanç Silivri’de defnedildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran 7.7. ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürerken, hayatını kaybedenlerin de cenazeleri memleketlerine gönderilmeye devam ediyor.

5 yıldır Antakya’da öğretmenlik yapan Gökhan Akkıvanç’ın (28) cenazesi de ailesinin yaşadığı Silivri’ye getirilerek son yolculuğuna uğurlandı.

Kiptaş 1. Etap Akıncı Camii’nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Akkıvanç’ın cenazesi Alipaşa Mezarlığı’nda toprağa verildi. Akkıvanç ailesini acı günlerinde Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın yanı sıra siyasi parti yönetici ve üyeleri, STK ve oda temsilcileri ile sevenleri yalnız bırakmadı.