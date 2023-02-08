Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki depremde rehberlik eğitimi için gittiği Adıyaman’da göçük altında kalarak yaşamın yitiren Müzeyyen Gökçe’nin cenazesi Kuşadası’na getiriliyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki depremde rehberlik eğitimi için gittiği Adıyaman’da göçük altında kalarak yaşamın yitiren Müzeyyen Gökçe’nin cenazesi Kuşadası’na getiriliyor.

Kuşadası Belediyesi’ne ait cenaze nakil aracı bugün saat 11.30 sıralarında genç rehberin cenazesini almak üzere Kuşadası’ndan Adıyaman’a doğru yola çıktı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “ Hemşehrimiz Müzeyyen Gökçe ne yazık ki yaşanan büyük felakette eğitim için gittiği Adıyaman da göçük altında kalarak vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet ailesine baş sağlığı dileriz. Genç kardeşimizin cenazesinin bölgeden nakli için harekete geçtik. Bugün saat 11.30 sularında belediyemize ait cenaze nakil aracımız yola çıktı. Deprem bölgesine aynı zamanda 8 kamyon ve 1 tır yardım konvoyu da dün yola çıkmıştı. Tüm imkanlarımız ile yardımlarımıza devam edeceğiz" dedi.