Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yaparken akademik kariyer için yeni tayin yeri olan Malatya’da deprem sonrası enkaz altında kalarak vefat eden 39 yaşındaki Adli Tıp Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nusret Ayaz’ın ismi konferans salonuna verildi.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Doğan yaptığı açıklamada; "Depremde hayatını kaybeden Adli Tıp Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nusret Ayaz’ın ismini kalbimizde yaşatıyoruz" dedi. Doğan; "Ülkemizde 11 ili içine alan çok büyük bir deprem felaketi yaşandı, bu felaketten dolayı birçok vatandaşımızı kaybettik. Kaybı olan vatandaşlarımızın hepsine başsağlığı, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bu kayıpların içinde benim de öz kardeşim gibi sevdiğim meslektaşım, kardeşim Dr. Nusret Ayaz isimli doktor arkadaşım. Kendisi 2019 yılında hastanemize Adli Tıp Uzmanı olarak atanmıştı. Biz de çok üzüldük, kendi aramızda istişare ettiğimizde adını yaşatmak adına eğitim salonumuz var ve herkes de bu salonu belli aralıklarla kullanıyor. İsmini, konferans salonumuza vermek istedik. Bu şekilde gönlümüzde, kalbimizde yaşatmaya çalışacağız" dedi.