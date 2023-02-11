Kahramanmaraş depreminde Adıyaman’da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden ilkokul öğretmeni Dilek Toprak Çelebi (43) ve kızı İkra Çelebi (11), Samsun’da gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kahramanmaraş depreminde Adıyaman’da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden ilkokul öğretmeni Dilek Toprak Çelebi (43) ve kızı İkra Çelebi (11), Samsun’da gözyaşları içinde toprağa verildi.

Samsun’un Bafra ilçesinde bulunan Şehit Burak Perçin İlkokulu’nda görevli sınıf öğretmeni Dilek Çelebi ve minik kızı İkra Çelebi, Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman’da enkaz altında can verdi.

Adıyamanlı olan Dilek Toprak Çelebi, kendisi gibi öğretmen olan Bafralı eşi Ümit Çelebi ve kızı İkra ile okulların tatil olması nedeniyle Adıyaman’a gitti. Dilek öğretmen, ailesinin yanında kalmak için 1 hafta rapor alarak tatilini uzatırken, eşi Ümit Çelebi ise Bafra’ya döndü.

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan depremde Dilek Toprak Çelebi ve kızı enkaz altında kaldı. Arama-kurtarma çalışmalarında cansız bedenlerine ulaşılan anne-kızın cenazeleri, eşinin memleketi Bafra’ya getirildi. Evinin önünde alınan helalliğin ardından anne-kızın cenazeleri İshaklı Mahallesi’nde bulunan Yıldırım Beyazıt Camii’ne götürüldü. Burada Ümit Çelebi, eşinin ve kızının tabutunun başından hiç ayrılmadı. Ümit Çelebi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Cenazeye gelen Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, aileye başsağlığı diledi. Meslektaşları ve sevenleri cami avlusunu doldurdu. Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından anne ve kızının cenazeleri Bafra Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.