Hatay’da depreme yakalan Işık ailesinden 5 kişi enkazdan yaralı olarak çıkarılırken, 14 yaşındaki Ziyşan Işık ise hayatını kaybetti. Işık’ın cenazesi memleketi Ahlat ilçesine getirilerek Abdurrahman Gazi Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde defnedildi. Cenaze sonrası vatandaşlar aileye başsağlığı diledi.

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