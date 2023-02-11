Halil İnce ve kızı Melinay’nın cenazesine ailesi, yakınları, Kaymakam Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve vatandaşlar katıldı.

Emet Belediyesi’nin cenaze nakil aracıyla Kahramanmaraş’tan ilçeye getirilen Halil İnce (46) ve kızı Melinay’ın (14) cenazeleri Babukbey Merkez Çarşı Camii’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Kahramanmaraş Vergi Dairesi Grup Müdürü Halil İnce ve kızı Melinay İnce memleketleri Kütahya’nın Emet ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildiler.

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