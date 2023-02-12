Adıyaman’da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Mehmet Karaköse ile kızı Eylül Nisa, Çorum’un Osmancık ilçesinde toprağa verildi.

Adıyaman’da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Mehmet Karaköse ile kızı Eylül Nisa, Çorum’un Osmancık ilçesinde toprağa verildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen iki büyük depremde Adıyaman Mimar Sinan Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerindeki evlerinde uyurken yakalanan Osmancık Yaylabaşı köyü nüfusuna kayıtlı Karaköse ailesi enkaz altında kaldı. Gelir uzmanı Mehmet Karaköse, eşi Özlem Karaköse, çocukları Eylül Nisa ve Elif Lila hayatını kaybetti.

Anne Özlem Karaköse ile kızı Elif Lila Adıyaman’da toprağa verilirken, baba Mehmet Karaköse ile diğer kızı Eylül Nisa’nın cenazeleri Çorum’un Osmancık ilçesine getirildi. Baba kızın cenazeleri ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Yaylabaşı Köyü’nde gözyaşları ve dualarla son yolculuklarına uğurlandı.

Cenaze törenine, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’de katılarak aileye taziyede bulundular.