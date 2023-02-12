Hatay’da yıkılan binanın enkazında hayatını kaybeden Erol Yenen (52), kızı Elifnur Yenen (17) ve yengeleri Nadide Yenen’in cenazeleri Sakarya’da toprağa verildi.

Hatay’da yıkılan binanın enkazında hayatını kaybeden Erol Yenen (52), kızı Elifnur Yenen (17) ve yengeleri Nadide Yenen’in cenazeleri Sakarya’da toprağa verildi.

Bu fotoğrafta bulunan sadece bir kişi hayatta kaldı Bu fotoğrafta bulunan sadece bir kişi hayatta kaldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay’da yıkılan binanın enkazında kalan Erol Yenen (52), kızı Elifnur Yenen (17) ile Nadide Yenen hayatlarını kaybetti. Enkazdan çıkarılan Yenen ailesinin cenazeleri, memleketleri Sakarya’nın Adapazarı ilçesine getirildi. Cenazeler, Şeker Mahalle Emir Sultan Cami’de kılınan namazın ardından Emirsultan Mezarlığı’na defnedildi.