Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki depremde oturdukları binanın enkazı altında kalan Jandarma Astsubay Üstçavuş Emre Yalçın, eşi Tuğba Yalçın ve kızları Alya Yalçın hayatını kaybetti. Memleketi Denizli olan baba Emre Yalçın’ın Gaziantep-İslahiye Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli olduğu öğrenildi.

Gaziantep’te çöken binanın altında kalarak hayatını kaybeden jandarma astsubay ve ailesi, Denizli’de son yolculuğuna uğurlanacak.

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