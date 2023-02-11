Belediye Başkanı Alim Işık, "Şehidimize Allah’tan rahmet, Kocabay ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Ulu Cami’de düzenlenen cenaze namazına; Kütahya Vali Vekili Mustafa Güney, Belediye Başkanı Alim Işık, Jandarma Alay Komutanı Murat Kırbaç, Kocabay ailesinin yakınları ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Hatay’daki depremde enkaz altında kalarak şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Fırat Kocabay, memleketi Kütahya’da düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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